江宏傑和福原愛去年鬧出婚變時，不僅江家被日媒爆料宛如「怪物家族」，連他的親姊江恆亘日也被形容是「妖怪大姑」，對於過去1年的攻擊，江恆亘近日也罕見吐心聲，而她17日再發文提及婚姻話題，讓她頗有感觸。

江恆亘17日發文坦言，但現在還不是完全認識自己，她還在持續的不斷認識自己和學習如何更愛自己，因此她最近看了一本書，國外的一位心理學家做了很多離婚或分手的諮商，經過統計後得出結論「甜蜜幸福的佳偶『最愛的都是自己』，而分手離婚的怨偶『最愛的都是伴侶』。」

這也讓她不禁深思「原來當我們把自己擺在第一位的時候才有餘力去愛別人，如果我們不認識自己或連愛自己的能力都不會，就會把自己和對方搞得精疲力盡。」因此先愛自己比先愛別人更加重要，而她的一番見解，引起不少網友共鳴。

江恆亘之前捲入江宏傑和福原愛婚變風波，讓她蒙受巨大壓力，她日前也罕見吐心聲，表示去年對她來說像是10年一樣長，但她沒因此就喪志，反而改變過去的生活習慣，並克服害怕被別人批評這件事，正向的思考獲得網友讚賞。