台北大縱走第一段體驗活動「貴子坑郊遊趣」，18日於貴子坑水土保持教學園區開跑，北市觀傳局表示，針對一般民眾和喜愛登山活動的民眾，規畫了「寓教於樂派」vs.「征服全程派」兩種特色遊程，有專業解說講師帶民眾瞭解貴子坑的過去及現在。

觀傳局表示，台北大縱走第一段從捷運關渡站到二子坪服務站，全程約13公里，擁有特殊的地質景觀、豐富的生態、植物及山林景致，為充分展現路段特色，本次規畫「寓教於樂」與「征服全程」兩種行程。

「寓教於樂」行程共規畫4個梯次，從貴子坑親山步道到貴子坑水土保持教學園區，沿途透過導覽解說講師帶領，深入瞭解貴子坑特殊地質及變遷，傳遞重視環境、珍惜水資源的觀念，觀傳局表示，透過ACCUPASS平台可免費報名，剛開放就秒殺，反應熱烈。此外，疫情期間為保障參加者的健康，須提供2劑疫苗施打證明。

「征服全程」行程則由專業的登山旅行社「趣健行」針對喜愛登山的旅客推出全程健走，觀傳局說明，會帶領旅客一睹蛙類最佳棲息地「二子坪遊憩區」的迷人風采、眺望被晚霞照耀熠熠生輝的「面天山」與台北都會景觀、昔日庶民藍染的原料「大菁」、登山客乘涼好所在、樹齡超過250歲的「清天宮大榕樹」，及大自然巧手創造的「貴子坑」。

觀傳局表示，為推廣在地產業，活動更結合北投特產桶柑與硫磺溫泉意象的「磺磚桶柑酥」，及在地小農所栽種的優良農產品為原料所製作的麵包西點，組成美味且有在地特色的餐盒，讓參與民眾除可獲得登山扣環外，還可免費將具北投滋味的餐盒帶回家。

台北大縱走今年還有第五段「漫·攝·老地方」活動，邀請山岳攝影講師實地教學，如何用手機拍出令人驚豔的好照片，目前免費參加梯次已額滿，有興趣的民眾可報名旅行社開設的登山團，無法參加活動的民眾也可利用大眾交通工具自行前往登山健行。