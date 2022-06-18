南華國小轉型成為屏東智慧農業學校，校方特地舉辦相片展，邀請昔日校友回娘家。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

高樹鄉南華國小超過半個世紀的杏壇歲月，培育不少優秀校友，如今國小轉型成為屏東智慧農業學校，屏東縣政府以懷舊校園為主題，舉辦照片展，將兒時熟悉的校舍穿堂布置成充滿年代氛圍的時光走廊，邀請校友一同返校，重溫純真的學生時代。

受到少子化影響，南華國小裁併校後，由屏縣府規畫作為智慧農業學校，與產學界攜手導入AI科技，培育無人機機師、規畫南區最大無人機考照場所，並運用物聯網、大數據工具，提高種植及養殖效率，達成青銀共創的產業理念。

屏縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫指出，學校重新啟用後持續與深根土地的人、事、物相互串聯，也發掘到不少返校進行式的故事篇章，展覽首日便邀請南華國小歷任校長、主任、教職員及校友回到校園，見證校舍活化後的新生命。

返校校友中，盧秋在與妻子相愛55年，退休後，共同耕耘自有品牌「蜂盧樂活園」，從班對到牽手，現在也常回到母校參與農夫小學市集活動，推廣友善農業理念；從消防隊員返鄉投入木作工藝的郭俊男，在自己母校發展事業第二春，細細精雕著屬於鄉村的生活。

此次相片展以學生時期熟悉的中走廊為展區，畫分出四大展覽主題，包括往昔南華國小歷史畫面《返校南華》；南華國小到智農學校的改建過程《華麗轉身》；智慧農業學校啟用至今各場活動剪影《農夫小學》；現今場域內代表新校友的青創進駐團隊《返校最前線》。

黃鼎倫表示，從往昔記憶到現在進行式，宛如走進時光隧道，一同回顧55年間的南華印象，也創造屏東智慧農業學校的新生記憶，展覽將一直持續到7月31日。