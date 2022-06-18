傅崐萁感謝各界全力支援捐血活動。（主辦單位提供）

傅崐萁服務處辦理捐血活動，募得10萬cc血量，（主辦單位提供）

受疫情影響，捐血人數大幅下降，花蓮血庫量都是偏低狀態，在立委傅崐萁號召下，今天眾多社團、協會、民意代表與民眾紛紛挽袖捐血，響應「疫齊做愛心，有您真幸福」行動，招募10萬cc以上捐血量，為血荒補上一劑強心針。

財團法人佛祖關聖德發慈善事業基金會及立委傅崐萁服務處，今天上午9時30分至下午4時30分在花蓮市明禮國小附設幼稚園前廣場辦理「疫齊做愛心 有您真幸福」愛心捐血公益活動。

今日天氣晴朗，不到一小時之內，陸續已有來自機關、社會團體等力量，發揮社團號召力，數百多人到場參與，一起挽起袖子作陣捐血，協助紓解血荒，拉抬血庫存量。

立委傅崐萁到場，向台灣血液基金會顧問陳子渭、世界福州同鄉會婦女部前部長陳翠蘭等眾多溫暖的鄉親寒暄致意，向捐血人士感謝，藉拋磚引玉，響應助人益己的善行義舉。

財團法人佛祖關聖德發慈善事業基金會董事李慶隆、施火秋、柏江生，立委服務處長陳文卿、主任董佳穎、國民黨黃榮華黨部主委盧新榮、縣議員李秋旺、吳東昇、林宗昆、市代韓林梅、陳惠卿，市婦女會理事長江如玲等人現場響應。

主辦單位也要感謝麥當勞中正店董事長楊政道、花蓮市婦女會、吉安鄉婦女會、真善美聯誼會、黃榮華黨部及捐血站的志工伙伴們，協助捐血活動引導，發放宣導品服務工作。截至下午活動結束，捐血袋數400袋以上逾10萬cc。

花蓮捐血站指出，由於受到疫情衝擊和梅雨期間，各行各業受到影響，民眾減少外出，避免群聚感染，使得捐血人潮變少，甚至很多捐血活動延期無法舉辦，減低民眾捐血意願，疫情趨緩後，希望有更多人加入捐血的行列。