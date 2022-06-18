一名戲迷在悼念花束裡放著親手寫的卡片「緬懷黃文擇大師，謝謝您帶我進入這江湖，因為有您所以賦予角色們靈魂，因為有您所以感受到酸甜苦辣，因為有您所以超愛布袋戲，您的身影、聲音深深地烙印在我心中，敬永遠的八音才子。」（周麗蘭攝）

虎尾鎮去年邀請雕塑藝術家楊柏林為圓環量身打造一尊6公尺高的不鏽鋼素還真，以彰顯虎尾鎮是布袋戲的故鄉，今年元月雲林布袋戲日的次日亮相啟用。（周麗蘭攝）

霹靂國際多媒體已在官網公告7月6日至17日將在國家電影及視聽文化中心舉辦《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展，供好友與戲迷們追思悼念。（取自霹靂國際多媒體官網）

布袋戲「八音才子」黃文擇12日辭世謝幕，令戲迷震驚不捨，虎尾鎮圓環的6米素還真鋼雕前，本周來陸續有戲迷獻花致哀，明（19日）上午黃文擇家屬將在自宅舉行告別追思。霹靂多媒體公司也公告7月6日至17日將舉辦舉辦《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展。

黃文擇笑傲布袋戲江湖40餘載，他與大哥黃強華共同創立的素還真角色，是繼父親黃俊雄演繹史豔文角色造成轟動之後，印刻在年輕一代布袋戲迷心中的名字，電影素還真也在今年1月成功上映，不過黃文擇卻在上周永遠謝幕了。

黃文擇家屬低調治喪，16、17日開放追思會場，今日（18日）誦經祝禱，19日上午8點半將舉行家祭，9點30分至11點開放追思悼念。

這幾天不少戲迷選擇到虎尾鎮圓環的鋼雕素還真前憑弔，獻花致敬哀悼陪伴他們成長的大師，一名戲迷在悼念花束裡放著親手寫的卡片「緬懷黃文擇大師，謝謝您帶我進入這江湖，因為有您所以賦予角色們靈魂，因為有您所以感受到酸甜苦辣，因為有您所以超愛布袋戲，您的身影、聲音深深地烙印在我心中，敬永遠的八音才子。」

虎尾鎮去年邀請雕塑藝術家楊柏林為圓環量身打造一尊6公尺高的不鏽鋼素還真，以彰顯虎尾鎮是布袋戲的故鄉。素還真鋼雕作品今年1月3日才亮相啟用，夜間搭配光雕，氣勢比白日更磅礡耀眼。

霹靂國際多媒體已在官網公告7月6日至17日將在國家電影及視聽文化中心舉辦《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展，供好友與戲迷們追思悼念。另外，電影《素還真》、《聖石傳說》也將安排重映。