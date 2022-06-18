弘光科技大學智慧科技應用系師生，在科技部計畫經費補助支持下，與1處可可樹果園合作，在果園裝設監測系統。（弘光科技大學提供／張妍溱台中傳真）

台灣可可樹種植屬於新興農業，可可樹果實具有高經濟價值，只是目前產業鏈尚未完善，弘光科技大學智慧科技應用系師生，將物聯網技術應用於農業種植管理上，研發智慧無線低功耗可可植物成長環境監測系統，並與一處可可果園合作，藉此建立一套完整的物聯網監測平台。

弘光科技大學資訊工程系於111學年度起，正式更名為智慧科技應用系，師生在科技部計畫經費補助支持下，與1處可可樹果園合作，在果園裝設監測系統，24小時不間斷地監測園區土壤溫度、濕度、酸鹼值等讀值（電子工程學術名詞），藉此建立一套完整的物聯網監測平台。

弘光科技大學指出，土壤監測裝置整合太陽能電源與電池模組，白天時可用太陽光進行充電，夜晚時使用電池供電，由於裝置的低功耗特性，在沒有陽光的條件下，也能維持裝置至少半年的運作，協助農民達到最佳節能的農場管理目標。

資工系專任助理教授陳富國博士表示，工作團隊在可可園區使用LoRa無線網路技術建立起全園區的無線網路，並埋設土壤感測器，監測土壤濕度、溫度與酸鹼度，園區裏所有的感測器的讀值經由數據閘道器，將土壤各項量測數據回傳到中心伺服器，建立起未來大數據分析的基礎。

「低功耗、低成本、長距離，建立完整資料庫，遠端監看數據，把農民的經驗變成科學數據化」。陳博士說，運算出最適合可可樹生長的環境，若環境突然異常，會發出警訊通知管理人，未來可複製研究成果於全國各地可可園，建立1套履歷溯源系統，將傳統農業帶提升至「智慧農業 4.0」。