國民黨台南市議員謝龍介挑戰台南市長寶座，啟動「百廟祈福」，18日進入第2天行程，下午首站回到故鄉新市區，在永安宮前發表政見。(劉秀芬攝)

國民黨台南市議員謝龍介挑戰台南市長寶座，啟動「百廟祈福」，18日進入第2天行程，下午首站回到故鄉新市區，在永安宮前發表政見，強調他當選後，65歲以上長輩不用再交健保費，市長室以後24小時不關門，隨時為民服務，並在在媽祖前保證，當選後做4年不連任。

謝龍介今日活動由台南市市議員參選人童小芸、林全忠、蔡宗豪等人陪同，在向媽祖等神明上香祈福後，於廟口發表演講，雖然圍觀民眾不多，但謝龍介說到健保政策時，承諾他當選後，明年1月起65歲以上長輩不用再交健保費，民眾大聲叫好。

謝龍介表示，6都只剩下台南市65歲以上長輩要交862元的健保費，台南市長備有如二等公民，連台中市長輩都已經2年不用交健保費，台南市為何不行，是沒錢還是沒心，如果政府不能給人民幸福快樂的日子 政府沒有存在必要。

謝龍介也說，台南執政已經30年沒輪替，他一區一廟去交換意見，鄉親都說應該換人做看看，他也希望鄉親多去跟鄰居宣傳，大家都希望換人做看看，這個城市就會有改變。

謝龍介說，他在百廟祈福過程中，鄉親們對他揮手加油，讓他感動在心頭，他到每個廟都會報告重要政策，未來有機會要讓城市更發展，老人得到更好照顧，減輕年輕人負擔，台南市30年政黨未輪替的積弊，讓他一次清理乾淨。