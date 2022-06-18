威力彩總獎金上看5.9億，吸引不少民眾購買，希望能一夕暴富，但中獎靠得運氣，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，近期最有偏財運的4星座、4生肖，還有提升財運的方法與時辰，以此條件購買威力彩，很有可能幸運中獎，變成億萬富翁。

第四名、金牛座

天王星與金星6月20日會位於金牛座，表示他們偏財機率旺盛，若想要購買威力彩，可以在下午3點去彩券行購買，也可以配帶金色物品前往，能夠提升中獎機率。

第三名、牡羊座

木星將落於牡羊座，代表吉祥之兆，牡羊座可憑自身感覺猜測號碼，建議從身邊的人事物臆測數字，以此作為選號碼的依據，說不定他們會成為下個億萬富翁。

第二名、雙子座

太陽與水星在6月20日落於雙子座，顯示他們近日會非常好運，當天還能得到財神眷顧，建議可以透過冥想的方式，與宇宙能量連結，過程中能得到一些號碼靈感，而且雙子座出生於5至6月，目前又正值6月，可透過冥想號碼加6或減6，能驅動偏財數字增加中獎機率。

第一名、雙魚座

海王星與婚神星都落在雙魚座的財位絕佳角度，表示他們近日財運驚人，若前往廟宇或教堂參拜，還能得到神明加持，另外，也可以準備一罐水，在早上9點至下午2點陽光最強時，一邊冥想太陽再喝下肚，能將水化為財水，再至投注站透過電腦選號，說不定能成為頭獎得主。

●求財與購買威力彩最佳時間點

早上7：00–中午11：00

下午3：00–晚上7：00

小孟老師最後補充，當天利於東北方，民眾若想投注，可往住家或公司東北方的彩券行購買，而運勢最旺的生肖是龍、蛇、虎及猴，不妨也試試手氣，不過以上星座與生肖皆為參考指標，自身的福報積累還是最重要，建議民眾平時應多做善事，再配合吉日購買彩券，能夠大大提升中獎機運。