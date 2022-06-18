台中市18日新增本土確診7983例，並新增22例死亡案例，死亡者皆有慢性病或癌症病史；此外，有1名7歲兒童因重症住院治療，另名6歲男童則為MIS-C個案、已康復出院。配合兒童莫德納疫苗第二劑開打，台中市首創兒童疫苗快打站，截至中午已有6206名學童完成第二劑接種，其中2人有暈針狀況，休息後無大礙。

衛生局副局長邱惠慈表示，台中市18日死亡的22人皆有慢性病或癌症病史，他們年齡皆介於56至96歲，當中有7例未接種過疫苗。另有名7歲男童於11日確診，第3天出現嗜睡、呼吸喘及活動力差的情況，就醫檢查發現肺部浸潤及低血壓，目前在專責加護病房治療中。

邱惠慈指出，另名6歲男童為MIS-C個案，他在5月確診後康復，6月初又出現反覆發燒、皮膚有紅疹的情況，經視訊診斷後返院治療，童綜合醫院發現其發炎指數偏高、為MIS-C症狀，經治療照護後，目前已出院。

台中市副市長黃國榮表示，台中市疫情目前仍處於高原期，呼籲民眾不要放鬆警戒。(市府提供／林欣儀台中傳真)

副市長黃國榮表示，截至17日為止，台中市幼兒園及國小學童，分別有3萬7250人完成莫德納第一劑接種、11萬4630人已接種BNT疫苗第一劑，總計完成第一劑疫苗接種的學童共計15萬1880人，第一劑兒童疫苗涵蓋率達78.28％；另第二劑部分，已開打的兒童莫德納疫苗，截至昨中午已有6206名學童在快打站施打、880人在醫療院所完成接種。

針對市府首創的「醫起守護」計畫，黃國榮表示，包括全市共170家長照機構、精神護理之家、團體家屋及老福、身障等機構，從6日至17日已有2萬1598人次住民完成兩輪篩檢，篩檢率百分百，其中有826人使用抗病毒藥物治療、用藥率達9成。