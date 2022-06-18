中亞地區哈薩克共和國總統托卡耶夫17日在出席聖彼得堡國際經濟論壇期間，就烏克蘭東部自行宣布獨立的盧甘斯克和頓涅斯克有關問題作出了回應。他稱，如果放任民族自決權，那麼地球上將不是193個國家，而是出現500~600個國家，「這將導致混亂」。

據哈通社18日報導，托卡耶夫說：「恕我直言，圍繞這個問題有各種議論。我們的社會是開放的，是一個成熟的公民社會，因此允許表達不同的意見。不過，我想指出以下的點：當前的國際秩序的基礎是聯合國憲章。但是，聯合國的兩大原則實際上是相互矛盾的，即國家完整性與民族自決權。這些原則是矛盾的，有不同的解釋。」

托卡耶夫強調指出，聯合國的奠基者們當年要麼忽視了這一個問題，要麼是故意將之作為了某種妥協寫入了憲章。

托卡耶夫指出，面對這兩大原則之間的矛盾，一部分人認為國家的完整性是神聖不可侵犯的，而另一部分人則認為，任何一個國家結構內的某一部分人民有權建立自己的國家，有權從一個國家中分裂出去。

托卡耶夫認為，如果放任這種民族自決權，那麼地球上將不是193個國家，而是出現500~600個國家。

他說：「這將導致混亂。這就是為什麼，我們不承認台灣、科索沃、南奧塞梯、阿布哈茲。也就是說，這一原則同樣適用於被認為是準國家實體的盧甘斯克和頓涅茨克。」