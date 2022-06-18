高市旗山馬頭山生態豐富，經常出現稀有動物梅花鹿及穿山甲保育類野生動物，不過近日省道台28縣頻傳梅花鹿被野狗追趕因而奔跑到台28縣遭車撞死事件，當地里長劉文寶也接獲不少民眾駕車經過馬頭山因躲避奔跑的野狗導致車禍事件，呼籲政府協助遊蕩犬絕育，高雄市動保處今日則到馬頭山替流浪貓狗完成絕育，藉此還給居民安全的生活空間。

旗山區三協里里長劉文寶表示，馬頭山不時會出現梅花鹿及保育類野生動物穿山甲，不過這些稀有動物最近卻常受到附近群聚的流浪犬威脅追咬，導致慌亂逃竄，鄰近的台28線道上車流因此受影響，駕駛經常為了躲避竄出的這些動物而發生車禍。

劉文寶說，近日甚至有2隻梅花鹿先後遭到流浪犬攻擊追趕，因慌亂而逃竄到馬路引起車禍，導致駕駛受傷送醫治療，梅花鹿遭撞死，引發駕駛及當地居民困擾和不安，因此他呼籲政府應重視流浪犬絕育問題。

高市府農業局動物保護處為了協助馬頭山地區改善流浪犬問題，近期派員巡查並先後捕獲5隻具攻擊性犬隻，今天上午在當地麗湖探索教育園區辦理犬貓絕育「三合一」活動，並協助當地居民為家中犬貓完成絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射，落實飼主責任教育，透過源頭管理，改善遊蕩犬問題。

動保處處長葉坤松強調，民眾飼養家犬應妥善管顧犬隻，勿疏縱或放養，依動保法第22條規定，飼主應為特定寵物絕育，如未絕育且未申報免絕育管理說明，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，經查證屬實，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，若未改善者得按次處罰。