台中市視覺障礙人口多達7000多，為保障他們行的安全，市府在多處路口設置「導盲行穿線」及「有聲號誌」等導引設施，但市議員何敏誠說，東南區的視障者約有559人、占視障人口數約8％，區內卻沒有任何的引導設施，根本罔顧視障者權益，要求儘速評估設置。

交通局表示，市府持續盤點視障團體意見與需求，同時考量路口交通條件、經費預算及噪音等問題設置導引系統，若民眾有需求，將舉辦會勘並評估設置。

何敏誠指出，為提高視障民眾過馬路的安全性，市府在多處路口設有標線高度較一般標線增加0.4公分的「導盲行穿線」，及可依照前方號誌狀況提出示警的「有聲號誌」，這些設施皆可輔助視障民眾穿越馬路，但如果在設置時未考慮實際需求，等於是花了錢購置卻讓設備淪為擺設。

何敏誠服務處執行長何昆霖說，台中市視障人口有7336人，其中約8％住在東南區，但目前全市35處導盲行穿線，分別為西屯11處、南屯10處、西區8處，其餘則包括清水、潭子、北屯及北區分別有1至2處，東南區竟連1處都沒有；另盧市府就任後僅在大雅、南屯、沙鹿增設有聲號誌，也沒有東南區，呼籲市府應更友善視障者。

交通局表示，市府規畫視障引導系統，主要是考量視障團體與學校意見，再評估路口幾何條件、交通條件與噪音問題等，視需求設置；其中的有聲號誌是以布穀聲代表南北向綠燈、鳥鳴聲顯示東西向綠燈，引導標線則是方便視障民眾以導盲杖碰觸作為引導。