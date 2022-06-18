民進黨18日召開選對會，會中通過徵召立法委員蔡適應參選今年底基隆市長選舉。對此，蔡適應表示，他將會接續林右昌的施政，讓基隆變得更好。

民進黨選舉對策委員會18日下午通過徵召立法委員蔡適應參選年底基隆市長選舉。日前民進黨秘書長林錫耀參訪基隆城市博覽會時，便強調基隆市提名人選將會盡快決定。17日宜蘭市長江聰淵來訪城博會時，林右昌更直接明確表示江蔡兩人將分別接下宜蘭縣及基隆市的棒。選對會通過蔡適應徵召，應該早就已有共識。

針對選對會通過徵召，立法委員蔡適應表示，感謝選對會成員對他寄予厚望，他會努力來延續林右昌市長對於基隆市的擘畫，特別是過去這幾年來，基隆市的改變、市民有目共睹！

蔡適應說，他會接續林右昌市長的施政，繼續為基隆市民服務，讓綠色執政、品質保證的棒子，在基隆創造更多亮眼的成績、讓基隆更好！

對於蔡適應通過民進黨選對會徵召，已經宣布參選基隆市長的國民黨及時代力量陣營也做出回應。國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，蔡適應委員並不是林右昌市長，因此他認為民進黨在今年市長選舉將面臨嚴峻的挑戰。

時代力量基隆市長參選人陳薇仲則是表示，民進黨提名蔡委員，樂見基隆有更多對於基隆市政有想法的朋友參與，他也相信，在各政黨間的良性競爭下，這場選戰將成為基隆持續往前進步的動力。