苗栗縣政府爭取經費將苗栗火車站重新打造成亮麗地標。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府爭取經費將苗栗火車站重新打造成亮麗地標。（謝明俊攝）

苗栗縣政府苗栗縣政府爭取經費將竹南頭份運動公園重新整建。（謝明俊攝）

苗栗縣政府苗栗縣政府爭取經費將竹南頭份運動公園重新整建。（謝明俊攝）

苗栗縣政府苗栗縣政府爭取經費將竹南頭份運動公園重新整建。（謝明俊攝）

苗栗縣政府苗栗縣政府爭取經費將竹南頭份運動公園重新整建。（謝明俊攝）

2022年建築園冶獎評審結果出爐，苗栗縣政府辦理的竹南頭份運動公園整建工程，以及苗栗火車站東西站整體再造等2工項工程，榮獲「公共建築景觀類」獎項，竹南頭份運動公園花費1億多元，以4大議題打造公園成為藍綠雙城綠核心，苗栗火車站則打造成苗栗市綠生活路網核心等，並成為今年元宵節苗栗火旁龍活動的主場之一，獲得評審肯定入選建築園冶獎。

縣府水利處指出，頭份市與竹南鎮為雙子城的結構，目前擁有19萬人口，占全縣人口的3分之1強，人口急速增長，原有的竹南頭份運動公園設施機能都已老舊不敷現今使用，因此，縣府以「竹南頭份運動公園」為綠色核心，提出「竹南頭份藍綠縫合計畫」，獲得中央撥款1.12億補助施工整建，並於2020年9月15日竣工。

全部工程營造成果包含4大議題，將園區作為雙城綠核心，應發揮城巿中適度氣候調節，藉由水域棲地環境營造與水資源利用增加園區及城巿水涵養。增加以人行徒步區域，並增加行動不便者的便利性與舒適性需求。利用景觀水池擴大的剩餘土方，打造大型土坡成為地形遊戲場。在既有球場搭配新設棚架，富予球場多樣活動功能。

另外，苗栗火車站東西兩側站體改建工程，經內政部營建署審查通過撥款2.05億，並於2021年1月25日竣工。本項工程包括三大議題，苗栗火車站隨著新站體的落成，改變了車站既有的動線空間及城市紋理，改造整合大型巴士、自用車、機車、計程車、UBIKE腳踏車、停車場等多層次人行及車行規劃，成功將火車站核心區域轉化為民眾休憩、舉辦慶典，表演發表的好場所，成為一座美麗地標。

並且以苗栗火車站為核心，沿南北向發展，銜接周圍地景資源，建構貓裏綠生活路網，逐步達成老舊核心城鎮再生之目標，結合歷史的回顧，整納民眾的意見，將站前圓環重新塑造為城市中軸線上重要的綠色端景，增加城市門戶綠意。