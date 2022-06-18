中國人民銀行「央行網站」18日通報，中國金融學會17日以視訊方式召開會員代表大會和第八屆理事會第一次會議，順利完成了換屆選舉工作。中國人民銀行行長易綱當選為中國金融學會第八屆理事會會長。強調將努力建設中國特色新型智庫，為助力加快構建新發展格局，促進高品質發展作出應有貢獻。

來自會員單位及學界、業界的296名代表參加了會議。會議聽取和審議了中國金融學會第七屆理事會工作報告，選舉產生了第八屆理事會。新一屆理事會理事166名，常務理事49名。

學會第七屆理事會會長周小川出席會議講話表示，近年來中國金融業發生了許多重大的變化，取得了一系列改革發展成果，這些成就的取得來自中共中央對金融工作的集中統一領導，也充分體現了當代金融人的使命擔當與聰明智慧。當前國際國內經濟金融形勢複雜嚴峻，金融改革發展穩定任務艱巨繁重，對學會工作提出了更高要求，期待中國金融學會在新一屆理事會帶領下，踔厲奮發，繼往開來，為中國金融業改革與發展作出更大貢獻。

易綱代表學會第八屆理事會講話指出，中國金融學會在成立以來70多年的光輝歷程中，按照中共中央、國務院的決策部署，始終服務經濟金融改革發展大局，在理論和政策研究方面取得一系列重要成果。未來中國金融學會將堅持和加強中共中央對金融工作的集中統一領導，以新時代中國特色社會主義思想為指導，立足新發展階段，貫徹新發展理念，扎實開展高水準學術活動，努力建設中國特色新型智庫，為助力加快構建新發展格局，促進高品質發展作出應有貢獻。