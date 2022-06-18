高雄市111年度增額租金補貼金額級距。（柯宗緯翻攝）

房價居高不下，內政部7月起開辦擴大租屋補貼專案。高市府為實踐青年居住正義，運用囤房稅增加的稅收，加碼增額租金補貼，預計增加1萬市民受惠，依照不同身分、租屋區域等條件及資格，每月發放2040至5880元補貼額度，7月18日線上開辦，預計10月撥款。

高市府都發局長吳文彥指出，為配合辦理內政部擴大租金補貼專案外，及考量盡可能滿足市民需求，希望能擴大照顧到家庭所得平均每人每月最低生活費3～3.5倍（4萬3258元～5萬467元），另開辦增額租金補貼，預計增加1萬戶市民受惠，如實際租金低於補貼級距者，仍以實際租金計算。

吳文彥提及，所需經費將運用囤房稅增加之稅收支應，今年已經高市議會同意墊付1.07億元補貼有租屋需求的民眾，以減輕青年與弱勢族群居住負擔，藉以鼓勵青年結婚育兒及移居高雄，為高雄增加人口。

都發局也提醒，家庭所得每人每月3倍以下者請向內政部申請，3～3.5倍非屬內政部擴大租金補貼者，請向都發局申請增額租金補貼，並請勿重複申請。

高雄市今年度增額租金補貼將於7月18日至8月31日開始受理申請，計畫辦理戶數1萬戶，預定10月撥款，補貼期間1年，為配合防疫，統一採「線上申請」，市府不受理臨櫃申請。詳洽都發局官網申請https：／／hs.kcg.gov.tw／HSH。