新台灣國策智庫17日公布台北市長選戰最新民調，趨勢民調總經理吳世昌分析，陳時中受到防疫影響，不滿意度最高，可能拖垮民進黨的整體選情！

新台灣國策智庫17日公布台北市長選戰最新民調，若由陳時中、蔣萬安、黃珊珊對戰，蔣萬安29.0%支持度最高，黃珊珊28.5%次之，陳時中23.7%墊底，18.8%民眾無法決定。若將綠營人選換為林佳龍，蔣萬安支持度29.5%，黃珊珊29.0%，林佳龍22.0%，19.5%無法決定。

根據《中評網》報導，趨勢民調總經理吳世昌分析，蔣萬安跟黃珊珊會互相拉鋸，陳時中受到防疫影響，不滿意度最高，可能拖垮民進黨的整體選情！

吳世昌直言，黃珊珊跟蔣萬安勢均力敵，民進黨已經淪為第三，民調是大幅往下，陳時中防疫紅利已經沒有了！

吳世昌指出，若民進黨內互比，林佳龍是41.2%，陳時中是29.6%。林佳龍的中間選民支持還比陳時中多，民進黨支持者則比較支持陳時中。

本次民調調查對象為台北市12行政區，年滿20歲的民眾，調查方法為市內電話調查，調查時間為6月10日至12日，共完成1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點間。