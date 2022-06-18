台東縣大自然油畫協會聯展今天舉行開幕儀式，共展出145幅作品。（莊哲權攝）

台東縣大自然油畫協會聯展今天舉行開幕儀式，共展出145幅作品。（莊哲權攝）

台東縣大自然油畫協會聯展今天舉行開幕儀式，共展出145幅作品。（莊哲權攝）

台東縣大自然油畫協會聯展今天舉行開幕儀式，共展出145幅作品。（莊哲權攝）

台東縣大自然油畫協會聯展今天舉行開幕儀式，共展出145幅作品。（莊哲權攝）

台東縣大自然油畫協會2022年聯展今天在文化處藝文中心1樓展廳舉辦開幕式，這次展出總共145件作品，畫會突破多年來只有油畫展覽的限制，有更新更多元的創意作品，如漆畫、藏密唐卡、精緻工筆佛畫等精緻藝術品呈現，展期至6月30止。

大自然油畫協會理事長賴世榮表示，該協會去年開始會開放招收除了油畫創作的愛好者以外，其他諸如水彩、水墨、書法也一併歡迎加入，一起研習。

因而今年有了更多元化的藝術創作者加入，這是開放門第之見後的顯著成果，尤其這次所謂的漆畫、藏密唐卡及精緻工筆佛畫，都是在台東比較少見。

賴世榮指出，這次的聯展是今年唯一的1次，總共展出145幅，有油畫、水彩、絹扇畫、精緻彩筆插畫、水墨、書法、漆畫、工筆佛畫、藏傳唐卡畫等等，展期從6／17~6／30。

今天的開幕式有縣長饒慶齡、立委劉櫂豪、生活美學館館長江愚、行政院東辦執行長洪宗楷、文化處長顏志光等，及多位縣內重要畫會負責人共襄盛舉。

饒慶鈴說，台東是個非常注重人文氣息的地方，即使是在疫情期間，大家還是努力地在創作，藝術的創意及執行仍是源源不絕，也請藝術家們多多支持台東藝術節活，以藝術支持藝術。