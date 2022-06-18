統一獅在6月2日宣布與洋炮羅薩解約，近期已找到新洋炮，領隊蘇泰安證實，已與對方談約，但仍有細節要確認；總教練林岳平18日賽前被問到此事並未透露太多消息，他笑著說：「不管左打、右打，會打就好。」

獅隊今年為了強化打線，找來擁有美、日、韓職棒經歷的羅薩，但他4月時先因跑壘不慎拉傷小腿下二軍，之後又曾短暫離台回家處理要事，回來台灣後，球團評估傷勢復原不如預期，最後選擇與他解約，一軍留下僅出賽4場紀錄，打擊率3成57。

解約羅薩後，「餅總」曾表示，會持續尋找新洋將，主要還是以洋炮、一壘手為主，不過近期好洋將難尋，可能要過些時候自由市場上才比較有「菜」可以選。

蘇泰安今天證實，確實有和一位洋將開始談約，目前還差確認細節，如果確定了就會一併對外公布。林岳平賽前被問到新洋炮的事情，對於「左打、右打？有沒有過亞洲職棒經驗？」都語帶保留，他笑著說：「有消息就會盡快讓大家知道，會打就好，請大家靜候佳音。」