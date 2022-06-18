為抑制通膨，台美都升息，國發會主委龔明鑫18日指出，央行這次升息是經過設計，與美國的情況不同。

龔明鑫18日出席「地方創生線上PAY」記者會，接受媒體訪問時指出，雖然台美都升息，但是，台灣的條件與美國不同，美國物價的上漲率非常高，已逾8％，台灣才3％多，同時台美的規模也不同，美國是從0～0.25％開始升，台灣本來就1％多。

龔明鑫說，這次央行雖然只升半碼，但是存款準備利率也有升，對資金也有緊縮效應，但又與直接升息不同，並不會影響借款人直接利率負擔。