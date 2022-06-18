金高銀和朴珍榮車上火辣舌吻。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《柔美的細胞小將2》最新一集中，金高銀飾演的30代上班族「金柔美」，抵不住朴珍榮飾演同公司人氣男職員「劉八筆」直球告白的攻勢，內心逐漸動搖，最終忍不住也向對方告白「我也喜歡你」，正式展開秘密的社內戀愛。2人進展相當神速，導演李尚燁在開播記者會上預告的新細胞「舌頭細胞」在本週登場，金高銀和朴珍榮在車內上演火熱舌吻，2人的舌頭細胞迫不急待見面、緊貼在一起熱烈跳舞，朴珍榮的舌頭細胞還調侃對方說：「妳剛剛還很不好意思，卻瞬間熟練起來了！」

交往後，彼此的細胞村不斷經歷「心動攻勢」，某次約會過程中，金高銀不小心在樓梯上失足跌倒，右手一把摸上朴珍榮健身有成的胸肌，朴珍榮也反應靈敏的環抱住對方，英雄救美的情節讓金高銀瞬間心動；及金高銀因為對方稱讚她以前留長髮很好看，腦內長髮飄逸細胞突然活躍起來，迅速留了一頭過肩長髮，展現成熟女人味。另外，有一晚金高銀因住處意外停電，朴珍榮立刻邀她來自己的家中睡，不只放送了裸上身洗澡的養眼福利，兩人還共度浪漫的一晚，早上睜開眼一看對方就互相動心，一舉一動都在彼此內心引起騷動，熱戀期的細胞村可說是非常忙碌。

劇中，除了戀愛大有進展，金高銀在工作方面也做了破釜沈舟的重大決定，她閃電辭去在大韓麵條的工作，專心追求當小說作家的夢想，人生迎來新的一頁。然而在一切進展順利時，金高銀在街上意外重逢安普賢飾演的前男友具雄，三角關係是否會讓感情和生活現況出現變數，令觀眾相當好奇。《柔美的細胞小將2》每週六上午10點在愛奇藝國際站更新2集；另外，本月11日至24日，《柔美的細胞小將》限時2週全集免費觀看。