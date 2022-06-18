台東縣今日新增609名確診者，543名民眾戶籍或居住地分在台東、66名為外縣市醫院通報，目前台東縣累計確診個案26390人、居隔者1521人；為保護抵抗力較弱的長者染疫，持續延長醫院及長照機構禁探病探視至7月20日止，如有例外情況需取得醫療院所或機構評估同意。

台東縣衛生局表示，機構部分今天新增1養護機構、1身障機構群聚事件，總計縣內有9養護、2身障、1兒少、6監所群聚事件管制中，今日共新增60例確診個案。養護機構部分，新增6人確診；監所部分新增52人（2員工、50住民）；在校園部分新增確診55生、12師，累計共4257生、648師。

縣府表示，目前台東確診個案雖然大多為輕症患者，但為了保護抵抗力較弱的長者及避免病患染疫造成重症或死亡，所以持續延長醫院及長照機構禁探病探視至7月20日止，如有例外情況需取得醫療院所或機構評估同意。

台東疫情這幾天趨緩，饒慶鈴縣長謝謝鄉親一起努力抗疫，並提醒65歲以上長者（含55歲以上原住民長輩）6／30前至醫療院所施打任1劑疫苗，均可獲得最高500元衛教品及2劑家用快篩試劑；65歲以上長者抵抗力較弱、第1類醫事人員因工作面對較高的染疫風險，均已開放接種第4劑，請鄉親注意。