原任職於台中市第五分局水湳派出所的施姓員警，因1個月開出逾300張違規停車罰單惹議，上個月被調大甲警分局大安分駐所，仍不改勤奮作風開單，卻遭民眾質疑，他事後在個人臉書粉絲專頁嗆「討卡爹賽（腦子裝屎）」對此，大甲警分局說，違停須秉公處理，另員警勤餘臉書發言，純屬私領域，不干涉。

據了解，施姓員警曾因積極取締違停，到大樓騎樓開罰單、揭發所長涉貪等，上個月中旬被市警五分局認為「人地不宜」，被調職到大甲警分局大安分駐所服務，當時施員認為，自己是遭懲罰性調職，於是陳情。這次在所轄因1天開30多張罰單，又被民眾質疑，停白線內還被開單向分駐所向值班員警抱怨。

大甲警分局施姓員警，日前開違規罰單遭民眾質疑，事後於個人臉書嗆聲；大甲警分局藉此呼籲民眾不要違規停車，施員言論將進行了解。（摘自施員臉書粉絲專頁）

大甲警分局施姓員警，日前開違規罰單遭民眾質疑，事後於個人臉書嗆聲；大甲警分局藉此呼籲民眾不要違規停車，施員言論將進行了解。（摘自施員臉書粉絲專頁）

事後他於個人臉書嗆「你停成這樣我都想去監理站陳情，請他們吊銷你的駕照了，你還有臉打電話來分駐所質疑我？」，「有些人真的是討卡爹賽（頭殼裝屎），請他們爸媽安裝好他們的邏輯再放出來好嗎？」。

大甲警分局指出，員警可於本分局轄區取締交通違規，對於他告發的罰單，警分局將會審核，呼籲民眾不要違規停車，若有異議可提出申訴，另針對員警臉書言論，為個人私領域，但仍會進行了解並有相關處置。