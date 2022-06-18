國發會主委龔明鑫今參加「地方創生線上PAY」活動時表示，今晚將率團赴美，聚焦台美5G合作機會，隨行成員包括中華電信、和碩、仁寶等高層；龔明鑫表示，這次就5G開放式網路供應端，期望透過交流與美方有更好合作機會；若能促成合作，龔明鑫表示，對5G廠商來說是「如虎添翼」。

國發會這次是應AIT處長孫曉雅邀請率團赴美；龔明鑫表示，今年Select USA跟過往有點不一樣，過去是單純一個活動，今年有比較多分團的產業參與，來探討合作的機會；我國在發展5G，尤其在5G開放網路(Open Ran)的部分表現非常優異，與美國有很大的合作空間，促成這次下世代通訊代表團(NextGen Telecom Delegation)赴美訪問的機會。

這次訪問團包括5G、全球應用領域的廠商都有參加，除中華電信、和碩、仁寶、昀達以外，還有路由器、軟體性等廠商也都有參加；龔明鑫表示，台灣已經組成很好的生態體系，若有美國優質廠商加入合作，是如虎添翼。

龔明鑫認為，數位轉型有3大核心，首先，是半導體發展，第二，是5G開放式網路供給端，第三是AIoT（人工智慧物聯網）發展；現在希望對5G開放式網路架構和美國進行合作交流，未來提供AIoT應用領域的發展機會。

台灣在全世界供應鏈移轉這段時間，新興產業發展的供應鏈表現非常好，龔明鑫表示，5G已從過去的封閉式架構，現在轉變成開放式架構，提供很多廠商好的發展機會，希望透過這次率團訪美的交流，雙方合作可以更穩固。

本次訪團成員除國發會外，還包括行政院科技會報辦公室、經濟部工業局、經濟部技術處等跨部會政府官員，資策會、工研院等法人機構，以及我國5G產業相關重點業者等共計41位。

訪團將依序到訪舊金山、西雅圖及華府等地，進行11天的訪問。在美國西岸，龔明鑫將拜會美方官員與美國重點科技企業如微軟、Google、Amazon等，以及從事區塊鏈、複合材料零件、3D全像投影技術等新創業者，擴展台美交流合作。