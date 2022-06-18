陸弈靜參與「公視學生劇展 起點」特映活動座談。（公視提供）

《歡迎下次光臨》製片鄭詠中與陸弈靜合影。（公視提供）

「公視學生劇展－起點」特映活動將播放8部作品。（公視提供）

為扶植台灣年輕影像創作者，公共電視與國家電影及視聽文化中心聯手合作，舉辦「公視學生劇展－起點」特映活動，金獎影后陸弈靜、致力於影視教育的導演李啟源，以及金獎編導許立達、陳昱俐都應邀出席，提供他們的創作經驗談。

陸弈靜同時是《歡迎下次光臨》以及《黯淡星》的演員，她在《歡迎下次光臨》中飾演獨居、常在深夜闖入超商找店員聊天的老奶奶。劇中有場幻想吸毒的戲碼，陸弈靜還跟旁人請教，吸毒後會有哪幾種表現方式，得知有「一秒進入天界」的境界，她便嘗試揣摩：「旁邊他們都是有經驗啊，只是都是過去式。」讓製片鄭詠中大讚說：「那場戲拍很快，效果也不錯，陸姐逗樂大家了。」

陸弈靜片中無厘頭的喜感演出超吸睛，她說重重的東西要輕輕地講，自己的表演看了開心到會想笑。為了角色她也走訪台北市區地下道、公園觀察遊民，陸弈靜難忘一位女遊民的神態：「她的眼神是飄移、沒有聚焦的，我一輩子不會忘記。」

《歡迎下次光臨》是少數以製片人主導創作的作品，製片鄭詠中看了日本描寫孤獨又貧窮的銀髮族書作《下流老人》，他說：「希望能觸及這樣的議題。當初拍攝前還到台北車站睡了兩三天，觀察無家族的生活」。他打趣表示，開拍前曾找主演陸弈靜「喝咖啡」聊劇本，受陸弈靜一句話「每個夜晚都有個孤單的靈魂」所啟發，成就了整部片的核心。

陸弈特別參與現場映後座談，分享其實不是為了拍戲而拍，而是像朋友一樣跟年輕人交流，好奇他們如何用新的視角詮釋，從自身經驗回饋給主創團隊，產生更多編排上的火花，她也認為創作是導演的作品，「我們只是顏料，讓作品增色」。

國家影視聽中心董事長藍祖蔚、執行長王君琦、公視節目部戲劇組組長李淑屏也出席特映，以實際行動支持學生創作。於蓓華表示，「公視學生劇展」是行之有年，開放給全國各大專院校的公開徵案計畫，也是國內劇情短片創作最重要的電視映演平台，成績斐然。

公視李淑屏提到，國內許多知名劇情片導演、編劇，如《我們與惡的距離》、《茶金》導演林君陽，《村裡來了個暴走女外科》導演賴孟傑，他們學生時期第一次重要創作發表即在公共電視，作品的資金也是來自於國民全體所有、大家的公視。今年起公視與國家影視聽中心多元合作，讓學生作品能在國家級的映演空間進行特映，讓他們的創作更具意義。

國家影視聽中心執行長王君琦也表示很榮幸和公共電視合作，期望國家影視聽中心所保存的台灣影像史，可以作為年輕世代的參考、作為創作者很重要的資源，讓老影像的感動創造時代對話，這次運用場館來回饋，影像可以透過高規格的設備細膩呈現，也祝福在場的創作者，在創作路上更順利、更多收穫。

公視表示，特映活動邀請已有創作問世的「學長姐」親臨現場，也能與今年甫徵案通過、即將展開攝製的《公視學生劇展》新團隊，透過作品進行經驗傳承與分享。國家影視聽中心也期待未來能繼續成為年輕電影學子的第一起點，以最佳規格映演最新作品，從中激發豐沛的創作能量。

「公視學生劇展－起點」特映活動於今、明（6／18、19）2天，在國家影視聽中心小影格，特映今年製播的８部《公視學生劇展》作品，包含甫入圍今年第44屆金穗獎的《歡迎下次光臨》、《光榮之路》、《那年凜冬》、《悄悄告訴她》、《黯淡星》、《當哨聲響起》、《如果大象不死》、《暗夜計程車》。

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