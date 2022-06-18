國民黨可派誰對戰陳其邁？ 于北辰點「1關鍵」挺他戰高雄

民進黨籍高雄市長陳其邁將競選連任，國民黨高雄市長人選遲未出爐，但日前國民黨流出一份高雄市長人選的民調，孫文學校總校長張亞中在該民調中僅排名第五，對此，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰卻點出了1點關鍵，直言「張亞中在高雄的支持度不會低」，引發討論。

于北辰昨（17）日在網路節目《新台灣加油》中表示，現在國民黨黨主席朱立倫的提名依據「從來不會用名義」，于北辰更狂酸朱立倫是「用夢境在提名」，而國民黨的這份民調他也認為不盡然完全不對，于北辰堅持「張亞中怎麼可能排名第五」，更直呼「不可能，張亞中在高雄的民調不是第二就是第三」，于北辰更點出現在高雄有很多在地深藍的企業家真的是挺張亞中，于北辰更用漫畫《七龍珠》裡面的角色形容「張亞中真的可以變成超級賽亞人」，張亞中的戰鬥力在高雄真的很強。

于北辰更提及，國民黨經常得了位置就忘記了選民的寄託，張亞中也是在這份民調中，「最敢砲打黨中央的」人選，于北辰強調「就唯獨這點，張亞中在高雄的支持度就不會低，因為他最敢砲打國民黨黨中央」。