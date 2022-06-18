新光三越於（17 日）召開的新光三越董事會，對於由村上英之董事長，及吳昕陽總經理所帶領的新光三越經營團隊高度肯定. 董事會決議，仍由村上英之任董事長，吳昕陽任總經理；副董事長另擇期選任。

新光三越團隊，延續台日雙方深厚默契，秉持新光三越30年來勤懇正直的經營風格，打造新光三越成為台灣最大百貨集團。更積極進取在2019年即創下806.8億業績，及1.3億次來客數，雙雙創下台灣百貨業界最高紀錄；隔年不畏疫情業績再創807.8億新高紀錄，期間持續提供深化會員經營、不斷提供各項優質的商品與服務，讓會員三年間迅速成長超過四成，也連續15年獲服務第壹大獎百貨業第一名、近三年也連續榮獲「台灣服務業大評鑑」百貨公司金牌獎等多項大獎。

新光三越團隊持續擴點的腳步也未曾止歇，今年一月下旬，新光三越體系首間 Outlet「skmpark 」正式登場，大受市場歡迎；現有店鋪也積極持續改裝，今年度有11個全樓面改裝，與30個區域改裝，合計41個改裝計畫，而積極籌備中的Diamond Towers預計今年 Q4 開幕，已成市場討論與期待的焦點。