香港演藝圈地位崇高被暱稱「肥姐」的女星沈殿霞2008年肝癌病逝，留下港幣6千萬（約新台幣2.3億元）遺產給女兒鄭欣宜，但希望她努力工作遺囑要求35歲才能動用；鄭欣宜今年5月30日滿35歲，繼承遺產後也變小富婆，近日曬出生日Vlog，意外曝光豪宅內裝，引起網友熱烈討論。

沈殿霞與鄭少秋有過3年婚姻，生下一女鄭欣宜。據悉，沈殿霞生前立下遺囑，要求當時年僅21歲的女兒，必須滿35歲後才能動用她所留下的遺產。有傳沈殿霞之所以會這麼要求，背後原因滿藏母愛，根據友人說法，沈殿霞是希望女兒努力工作，凡事靠自己。

近日鄭欣宜曬出生日Vlog，意外曝光豪宅內裝，引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自鄭欣宜YouTube)

鄭欣宜先前曾自曝，在香港高物價下，生活一度入不敷出，戶頭剩下約新台幣104元，窮困期間也沒向父親鄭少秋求助，選擇自己熬過低潮，養成正確的理財習慣；而今年5月30日滿35歲的鄭欣宜，將可繼承母親沈殿霞留下的遺產，但生日當天她在社群發文隻字未提遺產一事，重點放在感謝大家的祝福。

驚喜的是，鄭欣宜16日在個人YouTube頻道上傳新影片，主題是她慶祝35歲生日的Vlog，除了和朋友慶生外，還有到排舞室練舞，不忘自己還要準備演唱會，相當敬業；另外影片中意外曝光她約28坪溫馨小豪宅內裝，寬敞的客廳擺了一座鋼琴，浴室也媲美飯店擺設，明亮乾淨，整個家簡約舒適，沒有華而不實的元素。