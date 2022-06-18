民進黨選對會今天建議在桃園、新竹市徵召新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹，據透露，多度蟬聯五星市長的林智堅，不僅民調表現勝出國民黨提名的張善政，在民進黨過去傳統較為弱勢的桃南地區也有優勢，顯然桃竹生活圈的連動效果有助於林智堅轉戰桃園，讓高層十分重視。

至於沈慧虹，黨內高層透露，除了獲得民進黨在新竹最重要兩位政界領袖林智堅市長和柯建銘總召全力支持外，又因為熟稔市政，可以無縫接軌林智堅對新竹市的建設，因此在最後出線。

黨內高層指出，新竹市過去算綠營艱困選區，林智堅當選之後，很快就拚出高滿意度，多度蟬聯五星市長，在經濟就業、醫療衛生、親子的施政表現更是受到民眾的肯定。從民調上來看，接近新竹地區的桃園市南部區域，民眾也都對林智堅有相當的好感度，而這個區域是綠營傳統較弱勢的區域，林智堅可以在此區佔優勢，未來也會有助於帶動整體桃、竹選區。

至於被問到提名林智堅會不會被跟韓國瑜做比較，黨內高層也反駁，林智堅是做了7年半的新竹市長，從一開始選民對他陌生，到後來實踐過去對選民的政見後，連續多年有高滿意度、信任，這次則是從新竹轉戰到同個生活圈的桃園市，顯示民進黨在中生代人才培養的連貫性。「這跟韓國瑜做不到高雄市長一年就落跑去選總統有天壤之別。」

一名熟悉桃竹選情的幕僚也表示，國民黨派出曾選過副總統的張善政來應戰，雖然遭遇到黨內抨擊和各種不諒解，但仍可以看出國民黨想要拿回桃園決心，但是「張善政好比天上的流星，林智堅則是隔壁的明星」，民進黨一定也要派出最強人選來應戰。林智堅有鄰近縣市地方首長經歷，對於桃園選民來說是看得到摸得到的強棒，當然更比張善政有要來得親切有感，當然是不二人選。

至於沈慧虹雖然目前知名度並不高，但從從過去她在台北市政府和中央交通部服務的經歷來看，都可獲得不同黨派的肯定，就可以了解到沈雖然是事務官出身，但並不是傳統公務員，除了執行力之外，也有很好的政策擘劃能力，在台北市政府擔任府會聯絡人時，跟每個議員互動良好，顯示她善於溝通的政治手腕也不輸給政治人物。

民進黨內高層表示，隨著疫情穩定，選戰節奏逐漸加溫，民進黨也著手針對各選區進行候選人的徵詢作業。本週選對會提名基隆市、桃園市和新竹市候選人，正式完成北台灣三個執政縣市的佈局作業。

黨內高層表示，這將有助於現任民進黨執政縣市展開延續「綠色執政品質保證」的工作外，民進黨中央也會從區域整合、特色連線的角度協助進行重點輔選，以利候選人獲得民眾的支持。