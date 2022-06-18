民進黨台北市長提名尚未定案，新台灣國策智庫17日公布一份民調，智庫執行長、民進黨高雄市議員陳致中表示，民進黨在台北市已經淪為第三，選情跟疫情要脫勾，選舉會成為疫情延長賽，也對民進黨不利，應該要儘速決定人選。

民調詢問：在民進黨內，如果參選台北市長的有林佳龍、陳時中這2個人，在這2個人當中，請問您最希望哪一位代表民進黨參選呢？結果為林佳龍41.2%、陳時中29.6%、29.2%無法選出。

根據《中評社》報導，陳致中指出，他們智庫3個月前也進行民調，民進黨排第二，當時台北市副市長黃珊珊排第三，但是黃珊珊現在追起來，很少看到副市長民調比市長高，可能分工合作，一個扮白臉一個是黑臉，這在策略上是成功，現在讓民進黨淪為第三。

民陳致中認為，排第三不見得沒有機會，不管要提名誰，時間是最大敵人，要選市長都要長時間準備，民進黨應該要儘速決定人選。拖下去可能不利民進黨，選情跟疫情要脫勾。