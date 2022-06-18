新竹市長林智堅將代表民進黨轉戰桃園市長，民進黨桃園市議會黨團總召黃景熙率先相挺，發「甲級動員」號召33位現任議員和被提名的議員參選人，19日著綠色背心在議會舉辦「堅定向前走 團結拚勝選」大會，表達歡迎年輕優秀的五星市長、桃園女婿林智堅來桃園，延續市政建設和市民福利。

「台灣就一個島，沒有什麼空降的問題！」民進黨團總召黃景熙說，桃園市在日治時期歸新竹州，下轄桃園郡、中壢郡和大溪郡，關係本就密切，隨著近年發展，同質性更高，桃園近幾年發展迅速，全台有目共睹，市長鄭文燦8年任內已把桃園未來50年的發展藍圖確立，更需要有政績和實績的五星級市長來延續，這也是所有桃園人所盼望的。

黃景熙說，桃園確實人才濟濟，但有實績跟政績的人才還是非林智堅莫屬，笑言鄭文燦47歲當選桃園市長，林智堅39歲當選新竹市長，剛好8年過後林智堅也是47歲，2人都是五星市長，相信行政經驗豐富、績效優良的林智堅接棒後，一定能延續政績，並開創出新的氣象，因此邀請所有黨籍議員參加挺林智堅的活動，並討論未來分工，至於已確診的鄭文燦和林智堅，將研擬以視訊或錄影方式響應。

「不能再拖了！」民進黨中執委、資深桃園市議員呂林小鳳說，近2個月都是國民黨市長參選人新聞，基層頻頻表達焦慮，為了展現民進黨的團結，在選對會確定人選後，第一時間表達桃園在地立場，希望「推一把」讓中執會更有信心，她強調，鄭文燦和林智堅同樣2屆8年讓桃園和新竹大進步、大改變，桃園需要像林一樣有執行力、有魄力、有年輕想法的優秀人才接續政見和提出更多創新，樂見「桃園女婿」林智堅來桃園當母雞，帶領小雞們團結拚勝選。