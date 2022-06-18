微風信義VERA WANG Pavlova婚紗，推薦價26萬4600元。（微風提供）

中壢SOGO婚禮囍市集推出手工喜餅免費試吃。（中壢SOGO提供）

中壢SOGO提供新娘禮服體驗、2022新款婚紗搶先看。（中壢SOGO提供）

看好六月新娘婚禮採購商機，百貨紛推出婚禮市集、珠寶婚紗鑑賞活動，新人搶優惠趁現在，高端客群還可選擇高空包場求婚、雲端浪漫婚紗拍攝等，滿足多元一站式需求。

台北101囊括多項獨家優勢，例如透過線上結婚計劃書填寫，與顧客1對1接觸，了解顧客的婚禮採購需求，並提供獨家高空婚紗專案「雲端浪漫婚紗照」，今年底前當日累計消費滿30萬元，就有機會登上101觀景台拍攝，滿足不方便出國拍婚紗的遺憾。

101更首次將過去神祕的第101F，打造成為求婚必勝的「世界最高祕境花園」，今年春夏首次開放包場，雙人5萬9999元起，提供顧客在制高點拍照打卡、享用美味餐點，台北101也透露，日前5月20日藝人徐新洋，就於101樓包場求婚成功。

中壢SOGO即起於6月26日，在10樓舉辦婚禮囍市集，中壢SOGO店長賴必昌表示，這回聯合館內28個品牌提供優惠，有新娘禮服體驗、新款婚紗搶先看、手工喜餅免費試吃，及婚戒珠寶鑑賞等，現場都有1對1專人貼心服務；而為讓新娘婚禮當天擁有精緻妝容，施舒雅也打造新娘窈窕細緻課程，及嘉裕西服精選西服特價5000元，消費滿1萬1000元抵1000元。

另桃園站前新光三越，搭配「會員好好節」優惠，推出點睛品Promessa同心鑽戒、鎮金店Just Diamond愛永恆18K玫瑰金鑽戒，及銀座白石日本高品質婚戒等。微風也推薦BUCCELLATI Ghirlanda系列戒指、​​女星徐若瑄、湯唯、劉詩詩等都穿的夢幻婚紗品牌VERA WANG，本季​​Pavlova款以裸色的法國薄紗裙襬為主，襯托夏日亮眼。