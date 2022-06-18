吉爾 斯維倫紐夫賽道 Circuit Gilles-Villeneuve（圖片來源︰達志影像）

多年來，加拿大大獎賽是史詩級的比賽，深受車迷和車手的歡迎。 2011 年遭遇大雨的加拿大大獎賽是一級方程式賽車最長的比賽，安全車出動了創了紀錄的6次，總比賽時間持續了 4 小時 4 分 39.537 秒。

Circuit Gilles-Villeneuve 建於 1978 年，從那以後一直是加拿大大獎賽的比賽場地。這條賽道是快速、低下壓力的賽道，有許多快速流動的區域，賽車可以在這些區域達到高速，但也有許多彎道提供重製動區域。有著名的 10 號彎髮夾和 14 號彎的冠軍牆，在 1999 年的大獎賽中，達蒙·希爾 Damon Hill、麥可·舒馬克 Michael Schumacher 和 傑克·維倫紐夫 Jacques Villeneuve 都撞上了障礙物。

加拿大大獎賽是 漢密爾頓 在 2007 年贏得他第一場 F1 比賽的地方，是他個人生涯 103 場勝利中的第一場。他在加拿大巡迴賽中贏了7次，成績和麥可·舒馬克一樣。如果他在本週末獲勝，他將成為吉爾斯維倫紐夫賽道最成功的車手。

勒克萊爾 本賽季狀態良好（圖片來源︰達志影像）

在排位賽方面，勒克萊爾 Charles Leclerc 是狀態良好的人，本賽季到目前為止，他已經獲得了八個杆位中的六個。勒克萊爾風格與已故的 吉爾·維倫紐夫 Gilles Villeneuve 的風格十分相似，因此他也十分有機會在這裡再次奪取杆位。但因為本賽季法拉利有不同的設計，要突破上賽季的時間有所困難。

吉爾 斯維倫紐夫賽道所舉行的 40 場加拿大大獎賽當中，只有 19位取得杆位的車手奪冠。而在自 2002 年以來，就只有7位不同的車手在杆位上起步而贏的比賽。塞巴斯蒂安·維特爾 Sebastian Vettel 擁有5個杆位，其中包括將在吉爾斯維倫紐夫賽道舉行的最後兩場比賽。漢彌爾頓則有6次，最近一次是在 2017 年。

相信卡洛斯·塞恩斯 Carlos Sainz Jr. 距離他第一個F1勝利已經相當接近，本賽季到目前為止雖然信心不太夠，運氣有點差，但這位西班牙車手將他的出色狀態轉化為頭把交椅只是時間問題。除了 7 個杆位和 9 個最快圈速之外，法拉利在 吉爾 斯維倫紐夫賽道上贏得了 12 場勝利。如果他們能解決他們的可靠性問題，那麼也許這將會是塞恩斯榮耀的周末。

蘭斯·斯特羅爾 Lance Stroll 和 尼古拉斯·拉提菲 Nicholas Latifi 都是加拿大人，他們都對家鄉大獎賽的回歸感到興奮。然而，這實際上可能是拉提菲的最後一次在加拿大出賽，媒體暗示他可能會在年底離開 威廉斯車隊，本賽季他還沒有拿到一分，頻繁的撞車事故以及常看不到藍旗更是予人垢病。

推薦︰F1加拿大大獎賽桿位 (排位賽最快車手) (106 勒克萊爾)；F1加拿大大獎賽冠軍 (113 塞恩斯)