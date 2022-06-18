北市智慧城市相關獲獎專案遭到質疑窒礙難行，甚至有專案重新包裝後再度參賽，北市府自己辦比賽頒獎給自己。北市教育局今說明，近年來北市智慧及資訊科技教育表現屢獲國際科技組織肯定，並獲各項國際性知名大獎，並無相關補助主辦方之情事，更無自行出資自行得獎的問題。

教育局指出，自2019年首次代表本市參加全球著名資訊科技產業團隊IDC舉辦亞太區智慧城市(SCAPA)競賽，以「學習無界限-全方位智慧教育在台北」提案，在170件提案中經過嚴格6階段評選，最終脫穎而出與紐西蘭共同榮膺「教育類別最佳智慧城市專案」，是本市首次榮獲該類別大獎，更是歷年來台灣唯一奪得教育類別大獎城市。

教育局說， 2020年以實踐教育機會平等理念及打造共享的雲端學習環境「智慧無界限＋：台北酷課網路學校」再次參賽，在亞太區各國計200件提案中經歷獨立、嚴謹的國際專業評審評選，再通過公開投票等方式，技壓南韓、新加坡、馬來西亞各國強勁對手，成為台灣唯一連續2年獲得亞太區智慧城市教育類大獎殊榮城市。

教育局指出， 2021年則代表台灣參加世界資訊科技暨服務業聯盟(World Information Technology＆ Services Alliance WITSA)辦理的「全球資訊科技應用傑出貢獻獎」，以智慧教育提案「台北酷課雲」與17個國家、100件提案競爭，獲頒「傑出數位教育學習獎首獎」。

教育局說，今年以「實現校園數位4.0的關鍵─親師生平台」再度參與SCAPA大獎，自330件亞太區城市提案脫穎而出，歷經六輪評選，獲得國際專業評審肯定，最終與新加坡並列2022年SCAPA教育類大獎，自2019年參賽以來第3次獲獎，也是全台唯一教育類獲獎紀錄保持者。

教育局強調，北市智慧及資訊科技教育表現為全亞洲表率，各項重大資訊軟硬體投資建設有目共睹，推出各大教育類服務平台使用量一再突破新高，為市民有感政績，本局持續從使用者角度出發，蒐集市民朋友及校園親師生意見，展現多元科技創新應用力，打造最優值智慧校園，讓台灣從台北出發，在國際場合嶄露頭角。