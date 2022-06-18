愛情不僅靠緣分，時間點也非常重要，有些人雖然桃花運很旺，但卻總是在對的時間遇上錯的人，最終被對方傷的很深。《搜狐網》近日分享5個情路坎坷的星座女，在感情裡總是經歷許多挫折，就算把自己搞得一身傷，卻還是孤零零一個人。

1.雙魚座

雙魚女非常感性，她們很相信直覺，第六感相當地準，但有時也會失靈，雖然她們智商與情商都很高，但只要一遇到感情事，她們智商就會變負數，被愛情沖昏頭，深陷其中難以自拔，甚至會為了得到愛人的心，竭盡一切付出，就算得不到回應也無所謂，雙魚女也因此容易愛上錯的人，經歷過多段感情也不會長記性。

2.巨蟹座

巨蟹女的桃花運非常旺，但多數都是爛桃花，對象只要稍微釋出好感，她們就很容易陷進去，而且巨蟹女非常重感情，一旦喜歡上對方後就不太會變心，就算對方不是這麼喜歡她們，巨蟹女也不在乎，因此容易在感情裡吃虧，為了能夠抓住心上人的心，她們會全心全意的照顧對方，但愛情並不是生活的全部，她們唯有被傷過才懂這個道理。

3.水瓶座

水瓶女凡事都想的太完美，但理想跟現實是有很大的差距，在感情裡，水瓶女總是把另一半想的太簡單，認為談戀愛不需要考慮太多，因此容易一股腦兒的付出，認為對方也會感受到她們的心意，並以同樣的方式回報，但事實並非如此，有時對方只是因為寂寞，就隨便找一個能聊的對象試試看，但水瓶女並非傻子，就會她們看得很清楚，也不願承認這個事實。

4.金牛座

金牛女個性純樸又踏實，只要愛上一個人後，就不會輕易改變，她們理想中的愛情，就是希望找到一個合適的人相伴終身，但她們卻容易在對的時間遇上錯的人，導致感情無法長久，對於未來沒有共識，最終選擇分開，若想在感情路上少受點傷，金牛女要想清楚自己到底需要哪一種對象，不要因為想急著脫單而隨意找對象。

5.牡羊座

牡羊女個性最大問題就是衝動，她們有時情緒一失控，就會喪失最基本的判斷力，甚至把錯愛當成真愛，不管做什麼都不計後果，兩人最終因不合而分開，她們便會哭得肝腸寸斷，不僅浪費自己的時間，也揮霍掉僅有的感情，牡羊座屬於敢愛敢恨的類型，但有時沒有想清楚，就迅速進入下一段感情，不僅容易讓自己受傷，而且也是不負責任的行為。