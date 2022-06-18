台積電在熊本蓋半導體廠，獲得日本政府4760億日圓（約台幣1061億元）補貼，將近是台積電在日設廠成本1.1兆日圓的一半。對此，知名半導體分析師陸行之表示，日本政府補助乾脆，比美國有江湖道義，但他提醒，台積電海外廠若是各國政府及客戶共同投資強，強請台積電入甕的技術轉移，對台積電和股東明顯沒有什麼好處，台積電為何執意去做，恐有外人不知道的原因。

陸行之分析，台積電日本廠獲日方鉅額補貼，要先弄清楚，這是無償補助？還是日本政府基金投資？這補助如果是來自日本政府的半導體振興基金，表示日本政府將持有台積電日本廠約43％或少些（少些是指減掉給台積電的技術股份），加上其他投資者，台積電持股將不過半，比較像是幫日本政府打工，轉移技術（應該有技術股份)，這樣對台積電未來10年整體獲利影響不大，本來每筆100美元，日本客戶新單，台積電可以賺20-30元，廠折舊完之後，可以狠賺50元以上，現在熊本廠股東分一分，反而以後日本客戶對營收及獲利貢獻將被稀釋。

反之，如果是日本經濟產業省給台積電的無償補助，陸行之認為，這占全案總投資額度的43%，表示以後每年折舊費用砍43%，前五年折舊費用本來應該占營業成本約 50-60%，但現在少了43%，對毛利率有22-26ppts的貢獻，應該可以抵銷日本廠的高昂的建廠成本。

陸行之的結論是，要了解台積電日本廠、美國廠是各政府無償補助，台積電全資持有100%的廠；還是政府及客戶共同投資強請入甕的技術轉移打工廠，若是後者，對台積電及股東明顯沒有什麼好處。那為何台積電執意去做，應該是有些外人不知道的原因。

陸行之坦言，從沒看好台積電每個海外投資案（過去及未來幾個投資案，獲利貢獻應該都明顯低於營收貢獻)，也建議員工要不是因為移民、子女教育，碰到天花板瓶頸，增加國際工作經驗，考量跳槽外，實在沒有必要跟著去賭，最好的觀察方式是看看過去待在 WaferTech（美國子公司）、松江廠、南京廠的高管及員工是否廣泛比台廠晉升更快速。