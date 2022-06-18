新冠肺炎疫情造成民間企業分流上班，不少決策提前作業，今年端午節粽子大賣，才過數周，已有公司行號向各大飯店詢問採購中秋月餅，有大型飯店怕大客戶跑單，提前2個多月推出月餅樣式，等於秋節月餅市場大戰提前開打。

疫情反而讓企業送禮變夯，台南市今年端午節的粽子禮盒大賣，香格里拉台南遠東國際大飯店較去年成長2成，早在端午節前賣光，端午節前夕臨時再推出2款又賣光。

東東餐飲集團副總林佳樺表示，疫情下送禮盒成為慰問辛勞的方式，有醫院今年直接訂購大量的粽子禮盒慰勞醫護員工，意外推動業績，賣出數量比去年還多2成。台南晶英酒店的粽子禮盒走文青風，銷售數直接比去年翻倍成長。

粽子禮盒在疫情中大賣，端午節才過幾周，就有飯店業者接獲企業主提前詢問今年月餅樣式，準備提案給老闆決策。

香格里拉台南遠東國際大飯店表示，許多企業因疫情分流上班，內部決策都需提前作業，包括秋節禮盒採購需要提前先送樣式供企業參考，飯店即日起率先推出月餅禮盒，即日已接受訂購，且有早鳥優惠，較往年至少提前快1個月。

台南市有飯店業者提早推出月餅禮盒搶秋節市場，其他業者仍在觀望，台南晶英酒店維持7月初推出月餅，東東餐飲集團則計畫7月底推出，目前皆未提前。