兒童確診康復後是否會留下後遺症，引發各界關注。台灣兒科醫學會秘書長、馬偕醫院兒童重症醫學科主任彭純芝指出，莫斯科一項研究發現，1/4因確診住院的兒童，康復後都有長新冠後遺症問題，尤其有過敏疾病史、體重過重的兒童風險較高。

中央流行疫情指揮中心今（18日）上午舉辦「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置研討會」。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，國內疫情高峰漸緩，但兒童確診康復後，未來是否會留下後遺症，也是各界相當關注的議題。

台灣兒科醫學會秘書長、馬偕醫院兒童重症醫學科主任彭純芝表示，「兒童染疫期間的嚴重程度，可能影響後遺症發生機率」，莫斯科一項研究發現，1/4因確診而住院的兒童，康復後出現長新冠後遺症，尤其有過敏疾病史、體重過重的孩童風險較高。

彭純芝也在研討會中提到，根據全球超過50個研究、涵蓋超過170萬人的數據顯示，去年7月至今年3月，全球長新冠後遺症盛行率約0.43%，其中英國統計顯示，2歲至11歲約7.4%染疫康復者出現後遺症，25歲至34歲約18.2%，另外澳洲0歲至19歲約有8%。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）則指出，13.3%的成人確診康復後，症狀持續1個月或更久，甚至有30%的個案症狀持續至少6個月，不過這情況在兒童或青少年方面較不常見，可能與上述對象不太會描述自己的症狀有關，提醒父母提高警覺，注意孩子確診康復後是否有疲倦、容易喘、認知障礙、睡眠影響等不適症狀。