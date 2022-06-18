國民黨中央委員孫健萍上月底宣布參選高雄市長，並宣布開始在各地舉辦「高富美城市咖啡會」，請鄉親喝咖啡及座談聽取故鄉的需要，今天下午抵達茄萣場，咖啡會邀請唐寶寶開場表演，並安排國民黨第二選區市議員參選人鄭東元與談，及茄萣區婦聯會理事長郭善、國民黨湖內區黨部主委王進義等人到場力挺，孫健萍表示，希望透過參選來凸顯高雄在地的政策需要，並研提解決困境的方案。

孫健萍說，日前媒體盛傳「所謂的黨部內部民調」一事，應只是有心人想測風向、影響輿論的政治操作，他為高雄的「高負債」及「窮忙」發展困境，感到憂心，因此希望藉由參選，終結口水之爭，以重建優質的公共論述，為高雄邁向富裕、美麗的城市來努力。

對於各界熱議誰將是藍軍高雄市長的理想人選時，孫健萍以電影的視角來分析、解構政治與社會的現象。每次的「九合一」選舉，藍營總想找到007詹姆士龐德，結果這次桃園釀成「空降危機」；如果空降名單都表態沒有意願，結果卻出線，詹姆斯龐德的出場就變得有點趕鴨子上架。

孫健萍說，如果高雄就有「痞子英雄」，其實在高雄找就好，若最後黨內決定徵召空降，也期許將要投入選戰的候選人，無論輸贏均要有長期蹲點經營的決心，不要變成短期「高雄出任務」，選完就離開，對市民的觀感不佳，也不利傳承。

孫健萍感謝黃健庭秘書長願意聽取地方的心聲，允諾進行「內部參考式民調」，算是比桃園跨出一大步，並期許未來黨能制度化、健全「黨政密合」的機制，讓在地的好人才能夠一棒接一棒，為港都的建設奉獻心力。