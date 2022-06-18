嘉義縣去年辦理國產龍眼蜂蜜品質評鑑受各方好評，今年續辦理評鑑活動，雖然今年龍眼花開花期遇連續豪雨影響收成，蜂蜜收成不佳，但仍有20位蜂農報名參與競賽，特等獎由六腳鄉養蜂產銷班第1班的陳寶任、翁瑞輝及張永承及中埔鄉蜂農簡培任拿下，評審也認為，雖歉收但風味及香氣仍在水準之上，有機會在全國賽拿下佳績。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，今年受到疫情影響，採直播線上評鑑，事先到蜂農處進行採樣，分初評（儀器檢驗）及複評（感官品評）兩階段，由苗栗區農業改良場蠶蜂課長吳姿嫻、助理研究員徐培修、蜂蜜品評師陳嶸樂、虎尾科技大學生物科技系教授彭及忠、中興大學昆蟲學系助理教授吳明城，分別在各自工作場所進行評選。

縣農會表示，蜂蜜品質評鑑初評以儀器檢驗為主，包括一般品質（蜂蜜國家標準CNS1305）、11種抗生素殘留檢驗、農藥殘留檢驗，檢驗結果20組參賽蜂蜜均檢驗合格；複評則是評審感官品評，評審就色澤、香氣及風味3項，評選出具有琥珀色、香氣濃郁且有獨特龍眼蜜風味的蜂蜜，通過評鑑的龍眼蜂蜜，將有專屬評鑑包裝，可說是嘉義縣的頂級蜂蜜。

賽後評審一致表示，今年整體表現皆有水準之上，包括香氣的表現及風味的表現可以知道，採收技術相當好，在龍眼蜂蜜歉收的狀況下，色澤表現卻相當優異，大都沒有結晶，而且可以呈現龍眼明亮琥珀色，值得嘉許，僅有一兩個樣品可能因為採收地點的問題，混到其他花的比例較高，有出現明顯結晶。