美國「國家廣播公司」（NBC）18日報導，該國海軍在3個月內解除了11名單位指揮軍士官的職務，6月8日至14日甚至就有5人被拔官，且原因大多並未對外公開；軍事律師指出，雖然美國法律確實禁止海軍透露部分資訊，但該軍種經常濫用相關規定，以隱瞞可能令其感到尷尬的消息。

根據報導，美國海軍2022年已解職13名領導各單位的軍士官；其中11次發生自4月以來，且6月8日至14日就有5人被拔官，包括美國海軍第137電子攻擊中隊（VAQ-137）中隊長麥考米克（Matthew McCormick）中校、神盾驅逐艦「巴爾克利號」（DDG 84）艦長強生（Devine Johnson）中校和士官督導長桑德斯（Earl Sanders）一等士官長、入伍訓練指揮部（Recruit Training Command）指揮官桑丁（Jeffrey Sandin）上校，以及神盾驅逐艦「普瑞布爾號」（DDG 88）艦長雷薩卡（Peter Lesaca）中校（DDG 88）。

在大部份情況下，美國海軍都不會公開單位指揮官被解職的原因，上述5人遭拔官的公開理由皆為「對其失去信心」；《聖地牙哥聯合論壇報》（San Diego Union-Tribune）則報導，一名海軍發言人透露，雷薩卡是在因酒駕嫌疑被逮捕後遭解職。

退役美國陸戰隊中校與軍事律師布萊克尼爾（Butch Bracknell）告訴軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose），《隱私法案》（Privacy Act）確實禁止海軍透露部分資訊，以避免侵犯個人隱私權益，但在許多情況下，就算解職理由不在《隱私法案》範圍之內，該軍種仍不會予以公開；如直屬高層若認為某人不夠格領導部隊而直接下達解職令，此事便不受《隱私法案》保護。

布萊克尼爾強調，指揮造價數十億美元並肩負數百名水手生命的海軍軍官，應被視為公眾人物；退役美國海軍中校、智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）也指出，該軍種應更加透明，避免國會與大眾對軍事指揮系統產生懷疑。