河北唐山燒烤店打人案轟動全中國，此後在社交媒體中更湧現超過百件涉及唐山各行業的實名舉報。周五（17日），唐山市當局再召開會議指，要確保做到不漏一人一案。

唐山市召開全市疫情防控工作總指揮部會議暨重點工作調度會。會議指出，要紮實做好社會治安治理工作，推動警務力量嵌入網格，強化專兼結合，聚焦重點時間段和重點點位，精準科學部署警力，切實做到無盲區無死角，確保發現問題第一時間處置到位。

會議又強調，堅持指揮部全天候常態化運轉，市縣鄉村四級聯動，發現違法犯罪線索立即報告，確保做到不漏一人一案，以快制勝，徹查嚴懲，堅決維護人民群眾生命財產安全和良好的公共秩序。

此外，當日晚上，唐山市委書記武衛東、市委副書記楊培蘇採取「四不兩直」方式（即不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現場）到市公安局路北分局東窯派出所暗訪。