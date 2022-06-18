三昧堂副團長王文志打造全新設計的城隍爺精工戲偶，將在嘉縣鹿草鄉中寮安溪城隍廟首次演出。（張亦惠攝）

嘉義縣鹿草鄉中寮安溪城隍爺廟今年為信眾準備1萬個城隍爺防疫口罩，圖為中寮安溪城隍廟主委張正耀。（張亦惠攝）

三昧堂的精工戲偶受到大小朋友的喜愛。（三昧堂提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義鹿草鄉中寮安溪城隍廟是鹿草鄉民的信仰中心，今年將在城隍爺農曆5月28日（國曆6月26日）前連續3天舉辦大型公演活動，三昧堂布袋戲團長嚴仁鴻過去曾受城隍爺幫助，為此次盛典量身設計製作一尊城隍爺精工布袋戲偶，及改編新戲，6月19日將在鹿草安溪城隍廟前演出。

三昧堂團長嚴仁鴻表示，三昧堂甚少在廟會賀壽場合演出，多年前母親患病，曾受指點到中寮安溪城隍爺求助，獲得心靈上的療癒，去年春節三昧堂曾受邀在城隍廟演出，觀戲人潮爆滿，今年城隍廟再度相邀，特別為城隍爺改編了一部新戲「龍鳳奇緣-絕龍嶺之戰」，也是為了還當年的願。

三昧堂副團長王文志為安溪城隍爺全新設計打造了一尊精工布袋戲偶，從偶衣、鬚髮造型與官帽皆由王文志設計打版親手製作，日夜趕工兩個月完成。王文志表示，城隍爺這件偶衣以早期的官袍樣式為發想，用金黃色的龍紋緞布為主布，加上許多創新的版型，最後配合城隍爺的神明身份，在背後加上金色絛帶更顯仙氣，官帽更是創新的多層次官帽。

城隍廟管理委員會主委張正耀表示，去年與今年城隍爺的聖誕因疫情嚴重的關係，為了信徒安全配合政府防疫政策停止所有慶祝與活動。今年雖仍受到這波疫情高峰的影響，很多信徒因無法來城隍爺祝壽感到失落，為此管理委員會準備一萬個特製專屬城隍爺口罩與信徒分享。

廟方表示，此次演出包括6月17日水錦歌劇團「安溪城隍傳奇-善惡有報」、18日「安溪城隍傳奇-城隍收家將」、19日三昧堂精工布袋戲「龍鳳奇緣-絕龍嶺之戰」，連續3天演出，完全免費開放民眾欣賞。