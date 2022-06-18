《人民日報》用戶端報導，大陸航空工業透露，6月18日上午，由中國航空工業第一飛機設計院研製的TP500無人運輸機完成首飛。

TP500無人運輸機於6點18分起飛，6點45分著陸，空中飛行27分鐘，飛行過程平穩、安全，首飛圓滿成功。

該機可滿足500公斤級標準載重、500公里半徑範圍的無人駕駛航空貨運覆蓋，最大航程1800公里，是一款通用型大載重無人運輸平台，也是首個完全按照中國民航適航要求研製的大型無人運輸機。

TP500主要滿足大陸內陸與海島，以及東南亞與中東、北非等國家和地區的貨運無人運輸市場需求，後續可改裝執行遙感測繪、人影工程、通信保障、應急救援等任務。

據報導，TP500無人運輸機是由大陸航空工業一飛院與某主要生產碳纖維複合材料的民企聯合開發生產，由航工部門設計，與民企合作製造，降低成本。

全複合材料無人機最大優點是強度大、重量輕，據相關報導，如果把機翼和機身作為整體設計，很多連接組件，像是螺釘、螺帽、螺栓等，基本已經取消了，據說取消到80、 90％，進而提高強度，並降低結構重量。所以運輸效率非常高，雖然一次飛行載貨量，大概只有500公斤，但與機身相比，500公斤重量占比算非常大，對於提高運輸效率非常重要。