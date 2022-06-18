民進黨選舉對策委員會於18日下午開會，選對會一致同意，建議新竹市長林智堅為桃園市長候選人、新竹市副市長沈慧虹為新竹市長候選人，林智堅回應，責任來了將勇於承擔。

林智堅目前人尚在確診隔離中，他感謝民進黨選對會肯定新竹市過去8年來的蛻變與躍升，建議徵召他參選2022的桃園市市長，但他始終認為個人的事小，團隊的事情重要，因此球來了就接，也將全力以赴。

林智堅指出，過去8年新竹整個改頭換面，不再是被路過的城市，重新找回光榮感，而他求學、服役、工作、成家立業都在新竹，40幾年來都沒離開故鄉，擔任市長2733天戰戰兢兢，不敢辜負市民的期待，面對即將離開愛護的鄉親，以及長期養育他土地，感到不捨也覺得抱歉。

林智堅說，但從新竹到桃園爭取服務，將自己和家鄉展開新的一頁，桃園新竹兩地緊密相連，他也與桃園市長鄭文燦密切合作，無論是市政的交流、科技廊帶的串連，到這2年來防疫及抗旱的聯合作戰，桃園和新竹都相互扶持，希望為眾人創造更多美好，並帶著過去8年學習、累積的經驗，到他太太成長的家鄉，奉獻自己、服務桃園。