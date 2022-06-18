身兼國民黨新竹市黨部主委的市議會議長許修睿，對民進黨徵召林智堅選桃園市長，沈慧虹選新竹市長，強調「沒有任何的看法！」並把矛頭指向同黨立委鄭正鈐，批鄭沒有資格當「跳級生」代表國民黨選市長！

許修睿說，國民黨議會黨團議員們都支持林耕仁競選市長，鄭正鈴當選立委還不到2年就想選市長，不旦背棄選民，也有負選民的託付。

許修睿強調，不論民進黨徵召誰選市長，他和議會國民黨團都支持林耕仁選市長，鄭正鈐的立委資歷還不足以當「跳級生」，就看黨中央決定怎麼提名。