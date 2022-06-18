新竹市長林智堅確定出線，將代表民進黨轉戰桃園市長，3年多前即辭職宣布參選桃園市長的前立委黃適卓對此表示，遺憾黨中央心另有所屬，但自己參選初衷不是為個人，而是期待桃園更進步、更美好，為了桃園將團結支持黨中央提名人選，並向林智堅喊話，期許林繼續帶領他深愛的土地向前邁進。

黃適卓說，今天接到很多關心電話，有人為他抱不平，有人希望他參戰到底，更多人擔心空降人選難以守住市長鄭文燦的好政績，畢竟桃園歷經中壢事件、機場事件，是民主發展聖地，近8年又加上民進黨鄭文燦市長戮力經營有成，必須有人繼續好好接棒掌舵，以免前功盡棄，桃園為國境之門，勝負至關重要。

黃適卓說，從他辭職參選至今3年多以來，許多朋友從不認識到相挺支持，他感謝各界各方人士的全力支持，他點滴在心頭，3年來全心全意的備戰基層，一村一里走透透，積極參與各界社團，全力擘劃及宣導市政願景，有信心只要獲提名，能在最短時間內整合基層，成為最強人選。

「但我參選的初心不是為個人，而是期待桃園更進步，更美好！」黃適卓說，雖然遺憾黨中央心另有所屬，但為了桃園，他願意團結支持黨中央提名人選，因為唯有讓鄭文燦的政績延續與加速，才是桃園市民之福。他期待民進黨提名的候選人，能帶領他所深愛的桃園土地一起共同前進，呼籲桃園的鄉親和自己的支持者，一起繼續努力往前方奔跑。