國民黨啟動台南市長選戰，黨籍台南市長參選人謝龍介臉書直播「百廟參拜」行程，18日在新市區參拜永安宮、北極殿等寺廟，強調新市子弟選市長，提及台南市30年未政黨輪替，自己若當選，市長室24小時不關門服務，許多死忠藍軍湧入留言喊加油。

謝龍介宣布代表國民黨參選市長以來，歷經疫情肆虐以致選戰停擺，終於以「百廟參拜」啟動市長選戰，臉書粉絲頁首度直播拜廟過程，留言湧入不少為他打氣的死忠選民，他稱祖先從大陸遷來台灣時，最先落腳新市，至今他的戶籍還在新市區。

他提及2年前的立委補選，國民黨候選人過去在新市區總是大輸，他卻在這裡只輸了400多票，那時許多鄉親還不知道他就是新市人，這次他就打著新市人參選台南市長，強調鄉親記得他的主要政見「65歲老人免健保」。

謝龍介搭上宣傳車鑼鼓造勢，他坦言這是場艱苦的選戰，穿梭新市區沿途以特有的台語演說魅力，大酸黃偉哲雖不是壞人，但做事無魄力，照顧市民像「桃花過渡」、課徵稅金卻像「武松打虎」，難怪被稱「西瓜」，並順勢稱讚新市的無籽西瓜香甜好吃。

再打老人健保費，謝龍介強調只要他當選台南市長，台南市65歲長輩健保費全免，台南市政府的市長室24小時開放服務。

謝龍介稱，隨著南科興起，新市地價飛漲，跟著交通問題叢生，在地人都買不起房子，還要忍受南科上下班時段的塞車問題，這些都是政府該解決的事情。