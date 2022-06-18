「英國廣播公司」（BBC）18日報導，英國首相強生（Boris Johnson）結束基輔訪問並返回英國後警告，隨著俄烏戰火持續延燒，全球可能出現「烏克蘭疲勞」的風險，強調各國此時更應該站出來，表達自己與烏克蘭同在；並稱若普丁能掌控烏克蘭南部與東部頓巴斯（Donbas）的城市，將成為一場「災難」。

強生17日再度於未事先告知外界下訪問烏克蘭，與該國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面；他4月也曾突然訪問基輔。