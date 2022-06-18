阿富汗首都喀布爾一座錫克教寺廟今天上午遭到一群人士攻擊，包括利用一輛汽車炸彈，造成至少2人死亡，其中一人是塔利班戰士，另有7人受傷，目前尚無組識出面承認犯案。

路透社報導，塔利班（Taliban）內政部一名發言人表示，攻擊者在一輛汽車上裝滿爆裂物，但車輛抵達目標前就已經引爆。他還說，塔利班當局已封鎖了事發地點。

廟方人員辛赫（Gornam Singh）表示：「廟裡大約有30人，我們不曉得有多少人還活著，死了多少人。」他告訴路透社，塔利班不允許他們進入，廟方不知道該怎麼辦。

喀布爾安全部隊指揮官的發言人稱，他們的部隊已經控制了事發區域，並且確定區內已無攻擊者。他補充說，一名錫克教徒在事件中遇害，一名塔利班戰士則在清除攻擊者行動中遭殺害。

錫克教徒與阿富汗其他宗教少數族群一樣，一直是當地暴力攻擊的目標。2020年喀布爾有另一座錫克教寺廟遭到攻擊，造成25人死亡，事後伊斯蘭國（Islamic State，IS）承認犯案。

近幾個月阿富汗發生的攻擊事件，伊斯蘭國也聲稱有些是他們幹的。